Durante un controllo, le autorità hanno trovato la donna in compagnia di un assistente già condannato, con cui condivideva uno dei locali utilizzati. La donna, identificata come questa, si trovava in una stanza con il pregiudicato, scelto tra i componenti del suo staff. La presenza dell’assistente è stata verificata durante l’ispezione.

di Giulia Sorrentino – Ilaria Salis, membro del Parlamento Europeo in quota Avs, potrebbe essere un soggetto pericoloso per via delle sue vicinanze con i violenti gruppi antagonisti tedeschi? Sembrerebbe che, quantomeno in Germania, ci siano degli accertamenti che la riguarderebbero da parte della magistratura, nonostante i suoi legali lo smentiscano, e non è da escludere che ci siano interrogativi circa la sua vicinanza al gruppo di estrema sinistra, gli Hammerbands, ovvero gli stessi con cui, secondo l’accusa ungherese, Salis si trovava a Budapest nel febbraio del 2023. Per questo ieri degli agenti di polizia si sono presentati alla porta della sua camera d’albergo a Roma, dove si era recata per partecipare al corteo No Kings Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Controllo a Ilaria Salis, con lei c’era l’assistente già condannato

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