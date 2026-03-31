La destra critica duramente Ilaria Salis, accusandola di avere una relazione con il suo assistente, che ha precedenti giudiziari. Fratelli d’Italia ha reso pubbliche queste affermazioni, mentre nel governo e nel partito si susseguono prese di posizione e reazioni ufficiali. La vicenda ha suscitato attenzione politica e mediatica, alimentando un dibattito sulla trasparenza e i comportamenti degli esponenti pubblici.

Fratelli d’Italia mette nel mirino Ilaria Salis. Mentre nel governo e all’interno del partito di Giorgia Meloni continuano a cadere teste, dopo la sconfitta al referendum e gli scandali emersi anche grazie alle inchieste del Fatto Quotidiano, i suoi esponenti decidono di colpire l’eurodeputata di Avs. E lo fanno nelle ore seguite al blitz della polizia, su richiesta della Germania, che ha compiuto una perquisizione nella sua camera d’albergo, scatenando le polemiche sul mancato rispetto dell’immunità dell’eurodeputata: in quell’operazione, Salis è stata trovata in camera con il suo assistente parlamentare a Bruxelles, Ivan Bonnin, ed è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Destra all’attacco di Ilaria Salis: “Ha una relazione col suo assistente pregiudicato”. Cosa dice il regolamento dell’Eurocamera

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Contenuti e approfondimenti su Ilaria Salis

Temi più discussi: Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto; Corteo No Kings a Roma, Ilaria Salis denuncia: La polizia nel mio hotel per controllarmi; In Germania indagine sulle botte ai neonazisti: la Polizia controlla Salis in hotel prima del corteo; Cosa c'è dietro al controllo preventivo su Ilaria Salis in un hotel a Roma. L'inchiesta di Berlino (che in realtà collabora con Budapest).

Perché Ilaria Salis è citata negli atti dell'inchiesta tedesca sul gruppo eversivo di estrema sinistra «Hammerbande»Salis, identificata sabato dalla polizia in un hotel a Roma in seguito a una nota di rintraccio internazionale emessa proprio dei magistrati tedeschi, non è accusata di organizzazione eversiva ... roma.corriere.it

Ilaria Salis, la polizia nella sua stanza d'albergo a Roma. «Controllo non collegato al corteo». La segnalazione dalla GermaniaIlaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel a Roma, a ridosso ... ilmessaggero.it

Forse l’obiettivo di Gruber non era questo, eppure la denuncia del giornalista contro Ilaria Salis getta lo studio nello sconforto. L’europarlamentare non dovrebbe restare un minuto di più nelle istituzioni. - facebook.com facebook

Attualità di un movimento «antifascista» Le molestie poliziesche subite da Ilaria Salis nel giorno della manifestazione sono l’indizio di un preciso orientamento delle destre al potere su entrambe le sponde dell’Atlantico Marco Bascetta x.com