Informativa urgente sul caso Ilaria Salis Allora anche su Delmastro | scontro di fuoco in Aula Fdi-M5S

Nell'Aula della Camera si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle riguardo ai controlli nella stanza d'albergo di un eurodeputata. La discussione ha portato a urla e accuse tra i presenti, mentre si sono approfondite le questioni legate a un caso che coinvolge anche il deputato. La seduta è stata caratterizzata da tensioni e confronti diretti tra le forze politiche.

Alta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla e accuse. Il deputato di FdI Salvatore Caiata ha chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi sulla vicenda: "Un normale controllo scaturito da una segnalazione legata alle indagini della cosiddetta banda del martello, una frangia di estrema sinistra - ha detto -. Salis ha gridato allo stato di polizia, credendo che il suo stato di immunità si estendesse anche a chi le sta vicino", "dimenticando di dire che in camera con lei c'era il suo collaboratore". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Informativa urgente sul caso Ilaria Salis". "Allora anche su Delmastro": scontro di fuoco in Aula Fdi-M5S Articoli correlati Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Leggi anche: **Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula'** Approfondimenti e contenuti su Ilaria Salis Temi più discussi: Il corteo No Kings di Roma. E il caso Ilaria Salis; Caso Salis – Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, a 24 Mattino su Radio 24: Cortocircuito che colpisce ancora Ilaria Salis; Agenti bussano alla camera della Salis mentre si trovava con un condannato. La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: Controllo preventivo prima del corteo No Kings a RomaHanno bussato alla sua porta all’alba per un controllo preventivo in vista del corteo No Kings a Roma. A denunciarlo è stata lei stessa, Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra: L’I ... ilfattoquotidiano.it Ilaria Salis, lo scoop de Il Tempo sul fidanzato assistente finisce a BruxellesLo scoop de Il Tempo sull'assistente-fidanzato di Ilaria Salis finisce a Bruxelles. Abbiamo presentato una lettera urgente alla ... iltempo.it Forse l’obiettivo di Gruber non era questo, eppure la denuncia del giornalista contro Ilaria Salis getta lo studio nello sconforto. L’europarlamentare non dovrebbe restare un minuto di più nelle istituzioni. - facebook.com facebook Attualità di un movimento «antifascista» Le molestie poliziesche subite da Ilaria Salis nel giorno della manifestazione sono l’indizio di un preciso orientamento delle destre al potere su entrambe le sponde dell’Atlantico Marco Bascetta x.com