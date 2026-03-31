Informativa urgente sul caso Ilaria Salis Allora anche su Delmastro | scontro di fuoco in Aula Fdi-M5S

Da ilgiornale.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'Aula della Camera si è verificato un acceso scontro tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle riguardo ai controlli nella stanza d'albergo di un eurodeputata. La discussione ha portato a urla e accuse tra i presenti, mentre si sono approfondite le questioni legate a un caso che coinvolge anche il deputato. La seduta è stata caratterizzata da tensioni e confronti diretti tra le forze politiche.

Alta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla e accuse. Il deputato di FdI Salvatore Caiata ha chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi sulla vicenda: "Un normale controllo scaturito da una segnalazione legata alle indagini della cosiddetta banda del martello, una frangia di estrema sinistra - ha detto -. Salis ha gridato allo stato di polizia, credendo che il suo stato di immunità si estendesse anche a chi le sta vicino", "dimenticando di dire che in camera con lei c'era il suo collaboratore". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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