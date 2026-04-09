Il Giornale Ilaria Salis e la casa in comune con Ivan Bonnin

Ilaria Salis ha trasferito la propria residenza in una via di Milano insieme al suo assistente parlamentare. La decisione è stata documentata attraverso i registri pubblici, che indicano la coabitazione tra i due. La notizia è stata resa nota dal quotidiano locale, senza ulteriori approfondimenti o commenti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle circostanze di questa scelta di residenza.

Ilaria Salis ha fissato la sua residenza in una via di Milano insieme al suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Lo scrive oggi Il Giornale, che con Rita Cavallaro racconta una visita all’indirizzo di casa dei due. Nella zona tra Città Studi e Susa. Secondo il quotidiano l’europarlamentare di Avs e Ivan Bonnin sono stati residenti nello stesso indirizzo in una casa di Milano. Poi, dopo il controllo di polizia del 28 marzo scorso, Salis ha cambiato la propria residenza. Spostandola il giorno successivo 29 marzo in un altro indirizzo e in un’altra città. La circostanza è significativa perché si parla di un rapporto sentimentale tra i due (vietato dalle regole del Parlamento europeo ). 🔗 Leggi su Open.online

Perquisizione a Ilaria Salis: perché il rapporto con Ivan Bonnin potrebbe essere un problemaSabato 28 marzo 2026, alle ore 7:30, il risveglio in un hotel nei pressi della Stazione Termini è stato brusco per Ilaria Salis.

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Ilaria Salis, la sua versione sul collaboratore Ivan Bonnin: È un mio caro amico, si è appoggiato nella mia stanzaUn nuovo capitolo di tragedia tragicomica politica si è aperto ieri sera, quando Ilaria Salis, ospite del programma televisivo condotto da Bianca Berlinguer, ... thesocialpost.it

La sinistra ha invitato a parlare Hannoun (in carcere per aver finanziato Hamas) alla Camera, Ilaria Salis ha preso due assistenti parlamentari pregiudicati ma accusano la Meloni per un selfie. Ci vuole del coraggio. - facebook.com facebook

Ilaria Salis dovrebbe rivedere la sua idea di “regime”: in Italia la libertà d’espressione è garantita al punto che i suoi compagni possono scendere in piazza mostrando immagini capovolte del Presidente del Consiglio e delle massime cariche dello Stato. Giuse x.com