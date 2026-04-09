Ilaria Salis ha confermato quanto riportato dal Giornale, ma ha scelto di non commentare la vicenda. Invece di fornire una risposta diretta, ha deciso di rivolgere accuse nei confronti della testata. La situazione si è sviluppata senza ulteriori chiarimenti da parte sua, lasciando aperti i dubbi sulla reale posizione rispetto alla notizia pubblicata.

Conferma lo scoop del Giornale, non entra nel merito della questione, non risponde e anzi ci attacca. Per Ilaria Salis la nostra inchiesta si traduce in "imbarazzante attenzione morbosa". Eppure, invece di rispondere ci attacca. "Ribadisco che Ivan Bonnin è un mio amico fidato oltre che collaboratore professionale al Parlamento europeo, ma non è il mio partner. La circostanza di aver avuto per un periodo la residenza allo stesso indirizzo a Milano, in un'abitazione nella quale né io né lui trascorriamo abitualmente molto tempo, non implica alcunché", ha riferito l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis all'ANSA, in merito all'inchiesta pubblicata oggi da Il Giornale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis conferma lo scoop del Giornale e invece di rispondere ci attacca

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