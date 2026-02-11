A Perugia arriva Unsane Vintage Kilo | due giorni di vintage al chilo ultra-selezionato negli spazi dell’Hotel Giò

A Perugia arriva Unsane Vintage Kilo. Nei prossimi 14 e 15 febbraio, l’Hotel Giò si trasforma in un punto di ritrovo per gli appassionati di moda usata di alta qualità. Due giorni dedicati allo shopping di vestiti vintage al chilo, con migliaia di capi uomo e donna accuratamente selezionati. L’evento si distingue per l’attenzione alla qualità, all’igiene e alla scelta dei pezzi, offrendo un’alternativa moderna e sostenibile al fashion tradizionale.

