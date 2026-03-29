Nelle prime ore di domenica 29 marzo si è spento a Firenze il cantautore, attore, regista e scrittore nato nel 1952. Riondino, considerato l’ultimo dei trovatori, ha avuto un percorso artistico che lo ha portato alla collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Firenze e a lavorare con artisti come De André. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Firenze, 29 marzo 2026 – E’ morto nelle prime ore della giornata di oggi, domenica 29 marzo, David Riondino, cantautore, attore, regista, scrittore nato a Firenze nel 1952. A darne l'annuncio su Facebook è l'amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer, che lo ricorda postando una foto e scrivendo: "David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava ' Victor Jara ' (cantautore cileno assassinato, sostenitore di Allende). Eravamo tutti "compagni", allora, di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo, alle feste dell'unita'. David era il nostro capo visionario. Visionari lo eravamo un po' tutti. Lo erano anche Sergio Staino e Bruna sua moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto David Riondino, l’ultimo dei trovatori: dalla Biblioteca Nazionale di Firenze a De André

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