Un nuovo procedimento giudiziario si apre in seguito alle accuse contro un uomo coinvolto nell’omicidio di una donna madre di un bambino. Secondo le indagini, l’indagato avrebbe pianificato l’atto in modo accurato, utilizzando anche sostanze come veleno per topi e consultando risorse online per organizzare il crimine. La presenza di elementi che dimostrano la premeditazione sarà un punto centrale nel dibattimento in corso.

Milano, 9 aprile 2026 – L’aggravante della premeditazione sarà al centro di un nuovo processo d’appello sul femminicidio di Giulia Tramontano, massacrata con 37 coltellate nel maggio del 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello nell’appartamento a Senago, a una manciata di chilometri da Milano, dove abitava la coppia. Fendenti che, tre anni fa, hanno spezzato la vita anche del piccolo Thiago, che la donna portava in grembo. La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura generale ha disposto un nuovo procedimento per valutare la sussistenza o meno dell’aggravante, che era caduta nel processo di secondo grado concluso in ogni caso con la conferma della condanna all’ ergastolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il veleno per topi e le ricerche online: Impagnatiello ha pianificato l’omicidio di Giulia Tramontano con fredda determinazione

Omicidio Genovini, nipote e complice tradite da ricerche online: “Quanto veleno per topi serve per uccidere?”Franca Genovini, 85enne di Castellina in Chianti (Siena), era stata trovata morta il 7 agosto 2024.

Omicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello ricorre in CassazioneÈ stato fissato per il prossimo 8 aprile il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia...

Temi più discussi: Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Il veleno per topi e le ricerche online: Impagnatiello ha pianificato l’omicidio di Giulia Tramontano con fredda determinazione; Alessandro Impagnatiello, appello bis per riconoscere la premeditazione: il veleno per topi e le coltellate per uccidere Giulia Tramontano; Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello torna a processo limitatamente all'aggravante della premeditazione.

Il veleno per topi e le ricerche online: Impagnatiello ha pianificato l’omicidio di Giulia Tramontano con fredda determinazioneLa Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta della Procura generale, ha disposto un nuovo processo per verificare l’esistenza dell’aggravante della premeditazione ... ilgiorno.it

Alessandro Impagnatiello, appello bis per riconoscere la premeditazione: il veleno per topi e le coltellate per uccidere Giulia TramontanoAppello bis per il femminicidio di Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al settimo mese di gravidanza. Lo hanno deciso i giudici ... leggo.it

La Cassazione dispone un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, condannato per l’omicidio di Giulia Tramontano. Al centro il riconoscimento della premeditazione, esclusa in appello. Confermata invece l’aggravante della crudeltà. - facebook.com facebook

Giulia Tramontano, a "Ignoto X" perché fu esclusa la premeditazione per Impagnatiello x.com