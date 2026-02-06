Omicidio Genovini nipote e complice tradite da ricerche online | Quanto veleno per topi serve per uccidere?

La polizia ha arrestato due donne, Denise Duranti ed Erica Cuscela, con l’accusa di aver ucciso Franca Genovini, 85 anni, trovata morta a Castellina in Chianti. Le indagini hanno portato alla scoperta di ricerche online che chiedevano “Quanto veleno per topi serve per uccidere?”. Le due donne sono state fermate dopo aver fatto emergere il loro coinvolgimento nel delitto.

Franca Genovini, 85enne di Castellina in Chianti (Siena), era stata trovata morta il 7 agosto 2024. In manette sono finite Denise Duranti (nipote dell'anzian) e Erica Cuscela. I telefoni e i computer sequestrati hanno permesso agli inquirenti di collegarle al delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Emergono nuove intercettazioni nell’ambito del caso di omicidio di Franka Ludwig.

Le prime analisi sugli esami condotti a Campobasso escludono che i funghi sequestrati o il presenza di veleno per topi siano cause delle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

