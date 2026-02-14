Omicidio di Giulia Tramontano Impagnatiello ricorre in Cassazione

Alessandro Impagnatiello ha deciso di ricorrere in Cassazione dopo essere stato condannato all’ergastolo per aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di sette mesi, che ha accoltellato 37 volte nel loro appartamento di Senago il 27 maggio 2023. La decisione arriva in un momento in cui il caso ha suscitato molte polemiche e discussioni in città. Il processo in Cassazione è previsto per l’8 aprile e potrebbe portare a nuovi sviluppi sulla vicenda.

È stato fissato per il prossimo 8 aprile il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l' omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza che lui ha ucciso con 37 coltellate nel loro appartamento di Senago, il 27 maggio 2023. L'ex barman in secondo grado è stato di nuovo condannato al carcere a vita, benché il collegio abbia ritenuto di non riconoscere la premeditazione, aggravante, per altro, rigettata dalla gip Angela Minerva ai tempi della convalida del fermo, ma poi confermata dai giudici di primo grado assieme alla legame affettivo e la crudeltà.