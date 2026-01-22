Mezzo secolo di forbici sfumature e colori | storico salone di parrucchieri festeggia il traguardo dei 50 anni

Dal 1973, il nostro salone di parrucchieri ha accompagnato generazioni di clienti, evolvendosi con le tendenze ma mantenendo un’attenta cura dei dettagli. Situato a Forlì, ha attraversato cinque decenni di cambiamenti nel settore, distinguendosi per professionalità e stile. Festeggiamo 50 anni di esperienza, offrendo servizi di qualità e un ambiente di fiducia, in cui la passione per il bello si combina con la tradizione.

Nata negli anni Sessanta tra set tv e riviste, l'attività riceve il riconoscimento di Cna e Comune. "Un'eccellenza artigiana che ha saputo evolversi puntando sulla ricerca del colore" Ha attraversato le mode di cinque decenni, finendo anche sulle riviste patinate, senza mai lasciare Forlì. Mef Parrucchieri spegne 50 candeline: dai set degli anni Sessanta alla specializzazione sul biondo, fino alla consegna della targa per mezzo secolo di forbici e creatività. Il percorso di Maurizio Sedioli inizia negli anni Sessanta, tra rasoi, forbici e set televisivi, dando forma nel tempo a un’identità professionale solida e riconoscibile.🔗 Leggi su Forlitoday.it Parrucchieri, il salone cesenate festeggia 20 anni con un messaggio per le donne: 'Stop alla violenza, sì alla bellezza'Il salone “Giulia Parrucchieri” di Cesena celebra 20 anni di attività con un evento dedicato alle donne, portando un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza e promuovendo la bellezza. Leggi anche: Mezzo secolo di infanzia a Fiorano: festa per i 50 anni del nido comunale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Mezzo secolo di forbici, sfumature e colori: storico salone di parrucchieri festeggia il traguardo dei 50 anni; MEF di Maurizio Sedioli celebra 50 anni di eccellenza artigiana nel cuore di Forlì; Jannik Sinner eliminato da un dilettante: cosa è successo al Million Dollar One Point Slam. #musica #TeatroStabilePotenza Luca Gaeta: “Mezzo secolo d’Europa” in musica e parole facebook SPETTACOLO “MEZZO SECOLO D’EUROPA” A POTENZA CON NARRATORE MAURIZIO CASAGRANDE, ORCHESTRA SINFONICA 131 DELLA BASILICATA DIRETTA DA LUCA GAETA, SOPRANO ADRIANA SANSONNE, TENORE GIOVANNI FORMISAN x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.