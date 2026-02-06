Tesoretto milioni per il Milan | chi potrebbe arrivare in rossonero
Nei prossimi mesi il Milan avrà a disposizione una cifra importante grazie ai riscatti dei giocatori in prestito. La società rossonera pensa già a come investire questi fondi, sperando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.
Nel contesto della prossima estate, il Milan può contare su una risorsa finanziaria di rilievo derivante dai riscatti dei giocatori attualmente in prestito. L’insieme delle operazioni in corso potrebbe consolidare circa 60 milioni di euro nelle casse rossonere, da impiegare per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una porzione consistente di questa somma è già in via di consolidamento: la prossima settimana il bournemouth eserciterà il diritto di riscatto per il terzino Alex Jimenez, portando nelle casse del Milan 20 milioni (a cui si aggiungono i 2 milioni di prestito oneroso). 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Milan Risorse
Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero
In vista della prossima estate, il Milan si prepara a mettere da parte circa 60 milioni di euro grazie ai riscatti di quattro giocatori.
Milan, che intreccio di calciomercato per arrivare a Gila. Se esce Nkunku, potrebbe arrivare Zirkzee
Il calciomercato del Milan continua a suscitare interesse, con diverse trattative in corso.
40 MILIONI per Nkunku: ma il Milan che sta facendo!
Ultime notizie su Milan Risorse
Argomenti discussi: Boc, il Comune di Taranto preleva 10 milioni dal tesoretto; Comune, tesoretto da 13 milioni. Cittadin: Soldi che ci daranno la possibilità di pianificare vari interventi; Euro 2032, 3 milioni per la candidatura di Napoli. Passa il Bilancio, aumentano refezione e Cosap; Sentenza Boc, libero un tesoretto di 48 milioni. Meno tagli ma servirà prudenza.
Boc, il Comune di Taranto preleva 10 milioni dal «tesoretto»Dovrebbe essere sostanzialmente questa la cifra che l'Amministrazione preleverà dal tesoretto accumulato negli anni scorsi per fronteggiare l’eventuale soccombenza del contenzioso sul caso Boc. Ma bis ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Sentenza Boc, libero un tesoretto di 48 milioni. Meno tagli ma servirà prudenzaLa cifra del «tesoretto» è ormai confermata da più fonti interne a Palazzo di Città: circa 48 milioni di euro. È l’ammontare ... quotidianodipuglia.it
Scaltrezza, lucidità e cinismo: Paolo Pavesio ha un tesoretto di oltre 10 milioni da investire e adesso mette nel mirino Pecco. Intanto, Marco Bezzecchi, dopo il corteggiamento di Yamaha, è a un passo dal rinnovo con Aprilia facebook
#Attualità #Politica Sardegna, un tesoretto dal gioco legale: quasi 580 milioni in tre anni a bilancio della Regione grazie a slot e scommesse dlvr.it/TQdrRf x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.