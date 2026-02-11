Prima pagina Corriere dello Sport | Tesoretto Milan | 108 milioni dai riscatti Su Kean …

Il Milan ha incassato 108 milioni di euro dai riscatti dei propri giocatori. La società rossonera ha messo a segno questa importante cifra, puntando anche su Kean. Oggi, sulla prima pagina del Corriere dello Sport, si parla di questi e altri movimenti di mercato del club di via Aldo Rossi.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Marco Ottolini, da poco direttore sportivo della Juventus che, di fatto, rimette in discussione il futuro di Dušan Vlahovic. L'attaccante serbo, in scadenza di contratto con i bianconeri, dovrebbe andare via a parametro zero a fine stagione, ma il nuovo DS della 'Vecchia Signora' non giudica conclusa la vicenda.

