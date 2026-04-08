Fu distrutto dall' alluvione ora il Teatro Rossini è pronto per la riapertura | Momento atteso da tutta la comunità

Dopo l’alluvione di maggio 2023 che aveva completamente danneggiato il Teatro Rossini, i lavori di ricostruzione sono stati completati e l’edificio è pronto per la riapertura. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale. In occasione della ripresa delle attività, il presidente della Repubblica ha confermato pubblicamente che il teatro sarebbe stato ricostruito così come era prima del disastro.

Fu distrutto dall'alluvione del maggio 2023, ma da allora la speranza non si è mai spenta. Dopo il disastro fu lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare: "Il teatro tornerà come prima". Ora una nuova fase ha inizio per la Fondazione Teatro Rossini di Lugo. Dopo un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Fu devastata dall'alluvione: a Traversara riapre la stazione dei CarabinieriDopo sedici mesi dalla devastante alluvione che, nel settembre del 2024, ha messo in ginocchio la frazione di Traversara del comune di Bagnacavallo,... Teatro Rossini, riqualificazione accelerata: cantieri a marzo, riapertura prevista per l’estate prossima.Il Teatro Rossini di Pesaro si prepara a riaccendersi: i lavori di riqualificazione, necessari a seguito di infiltrazioni d’acqua che ne avevano... Dopo l’alluvione, riapre in ottobre il teatro Rossini. Nominati tre nuovi direttori in vista delle stagioni di musica e teatroDopo un intenso lavoro di riorganizzazione, e a seguito della conclusione dei bandi indetti per individuare le figure apicali, la Fondazione Teatro ... ravennaedintorni.it Donazioni per un milione per i lavori al Rossini, danneggiato dall'alluvionePer Lugo il Rossini è casa. Oltre un metro e mezzo d’acqua - alluvione del 2023 - e il teatro, inaugurato nel 1761, tra i simboli culturali dell’Emilia Romagna, si ferma. Non si ferma la generosità: ... rainews.it