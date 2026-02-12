Al Nuovo Teatro Ateneo Thomas Hauert esplora l’io

Questa sera e domani, il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza di Roma ospita lo spettacolo di danza contemporanea Troglodyte_ZaungastZaunkönig, firmato da Thomas Hauert. Due serate per vedere da vicino come il coreografo esplora l’io attraverso il movimento, in un allestimento che promette di coinvolgere il pubblico con un linguaggio intenso e diretto.

Cosa: Lo spettacolo di danza contemporanea TroglodyteZaungastZaunkönig. Dove e Quando: Nuovo Teatro Ateneo (Sapienza Università di Roma), 19 e 20 febbraio 2026. Perché: Un assolo intenso che indaga la psicologia dell’outsider attraverso il movimento puro e una colonna sonora colta. La stagione 20252026 del Nuovo Teatro Ateneo si conferma come uno dei poli più vibranti della ricerca artistica capitolina. Dopo una breve pausa invernale necessaria per importanti lavori di ristrutturazione, lo spazio situato all’interno della Città Universitaria riapre le sue porte al pubblico con una veste rinnovata e una missione ancora più definita: essere un luogo di attraversamento, ricerca e ascolto critico del presente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

