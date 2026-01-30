Taser alla polizia locale sperimentazione riuscita | ora il sì definitivo

La giunta di Milano dà il via libera definitiva all’uso dei taser per la polizia locale. La delibera approvata modifica il regolamento e ora passa al voto del consiglio comunale. La sperimentazione si è conclusa con successo e si punta ad equipaggiare i vigili con le pistole elettriche.

Via libera definitivo ai taser per la polizia locale. La giunta di Milano ha modificato il regolamento dei vigili con una delibera che dovrà essere approvata dal consiglio comunale. L'avvio della sperimentazione risale all'estate del 2025 dopo un impegno preso un anno prima su impulso della Lega, nell'ambito di un accordo sull'approvazione dello scostamento di bilancio. I servizi del radiomobile con il taser sono stati effettuati nei turni mattutino e pomeridiano dal lunedì al venerdì, in servizio “automontato” con due operatori abilitati e taser al capopattuglia, e in servizio “motomontato” composto da due operatori abilitati e taser all'agente con maggiore anzianità di servizio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Polizia Niente taser per la polizia locale, almeno per ora La commissione Bilancio della Regione Emilia-Romagna ha deciso di non concedere ancora i taser alla polizia locale. Mini telecamere e giubbotti anti-taglio alla polizia locale: al via la sperimentazione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il taser usato dalla polizia di Stato è fatale contro i cardiopatici Il parere di Mario Balzanelli Ultime notizie su Milano Polizia Argomenti discussi: Niente taser alla Polizia Locale? Novelli: La scelta è dipesa da me; Niente taser per la polizia locale, almeno per ora; Fratelli d’Italia propone il taser per la Polizia locale: Lo scenario è cambiato, servono strumenti adeguati; Emilia-Romagna, la Commissione bilancio dice no al taser per la Polizia Locale. Polizia locale di Milano, via libera ai taser: la Giunta approva la modifica al RegolamentoConclusa la sperimentazione di sei mesi. Cinquanta agenti addestrati e zero utilizzi dell’arma durante i test. L’ultima parola spetta al Consiglio comunale. affaritaliani.it Taser alla polizia locale, sperimentazione riuscita: ora il sì definitivoLa giunta di Milano approva la variazione del regolamento, che dovrà passare dal consiglio comunale ... milanotoday.it A Udine uno straniero armato di coltello aggredisce un passante. Immediato l'intervento della Polizia di Stato che blocca grazie al taser e arresta il criminale. Il taser si conferma un'arma di straordinaria efficacia per la sicurezza dei cittadini e la difesa dei polizi - facebook.com facebook Niente taser per la polizia locale, almeno per ora x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.