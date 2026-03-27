Architetto di giorno serial killer la notte | l’omicida delle donne di New York si dichiara colpevole

Un architetto di 62 anni è stato arrestato e accusato di aver ucciso sette donne a Gilgo Beach, Long Island. Durante il processo, l’uomo ha dichiarato di essere colpevole, passando così da una prima dichiarazione di non colpevolezza a una confessione. L’indagine riguarda gli omicidi avvenuti nella zona e si concentra sul ruolo dell’uomo come sospettato principale.

Architetto borghese di giorno, spietato serial killer di notte. Rex Heuermann, 62 anni, accusato di sette omicidi a Gilgo Beach, Long Island (a New York), dovrebbe cambiare la sua dichiarazione di non colpevolezza in colpevolezza. E’ atteso in tribunale l’8 aprile. I sette omicidi sono avvenuti tra il 1993 e il 2011. La storia. Heuermann è stato arrestato fuori dal suo ufficio a Manhattan nel luglio 2023 e accusato dell’omicidio di tre donne: Melissa Barthelemy, 24 anni, Megan Waterman, 22 anni, e Amber Costello, 27 anni. Nel corso del successivo anno e mezzo, fu accusato anche delle altre quattro: Maureen Brainard-Barnes, 25 anni, Jessica Taylor, 20 anni, Valerie Mack, 24 anni, e Sandra Costilla, 28 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Architetto di giorno, serial killer la notte: l’omicida delle donne di New York si dichiara colpevole Articoli correlati Chi era Henri Landru, il serial killer di donne soprannominato Barbablu?Con il nome di Barbablù non si intende soltanto il burbero antagonista dell’omonima fiaba di Perrault: esso è stato anche usato per indicare alcuni... Tenta di evadere dal carcere di Sollicciano il serial killer delle prostituteL'ex guardia giurata Vasile Frumuzache, accusato dell'omicidio di due donne, ha scavalcato il perimetro interno tentando di raggiungere la recinzione... Le meurtre de Gianni Versace : la vérité derrière le mythe — Documentaire MODE - AMP Una raccolta di contenuti su Architetto di giorno serial killer la... Discussioni sull' argomento La Cavallerizza Reale • Il progetto della città possibile; Premio CarlottaXArchitettura 2026: vince Villa Modda di ddba architetti; Le riflessione dell'architetto Postorino tra PEBA mai realizzato e Smart City incompiuta: Reggio Calabria città Esclusiva; Napoli, investito mentre attraversa la strada: morto in ospedale il professor Italo Ferraro. Il primo teatro di Novara venne eretto su progetto dell’architetto pontificio Cosimo Morelli e fu inaugurato nel 1779, ma con gli anni la struttura non si rivelò adatta alle esigenze teatrali del tempo, poiché il palco era poco capiente e non si confaceva alle opere t - facebook.com facebook Se ne andato a 85 anni, investito da un motorino, l'architetto Italo Ferraro. Il suo Atlante della Città è uno dei regali più preziosi che ho lasciato a Napoli: opera monumentale, meticolosissima, quasi ottocentesca, che ricorda quella del cartografo del racconto di x.com