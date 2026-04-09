Rex Heuermann, sospettato di essere il responsabile di una serie di omicidi avvenuti tra il 1993 e il 2010, ha ufficialmente ammesso la propria colpevolezza. In tribunale, l’uomo ha riconosciuto di aver ucciso otto donne nel corso di diversi anni, confermando così le accuse a suo carico. La notizia rappresenta un passo importante nel caso che ha tenuto sotto tensione la comunità locale per lungo tempo.

Mercoledì l’ex architetto newyorkese Rex Heuermann si è dichiarato colpevole dell’uccisione di sette donne tra il 1993 e il 2010, e ha anche confessato un ottavo omicidio per cui non era stato formalmente incriminato. Per Heuermann sono stati chiesti più ergastoli: la sentenza è prevista per il prossimo giugno. Il caso che lo riguarda era iniziato nel dicembre del 2010, quando i cadaveri di quattro donne furono trovati sulla Ocean Parkway, una strada vicino alla spiaggia di Gilgo Beach a Long Island, nello stato di New York. Gli investigatori sospettarono fin da subito che gli omicidi fossero stati commessi da una sola persona, a cui i media cominciarono a dare il nome di “serial killer di Long Island” o “serial killer di Gilgo Beach”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il “serial killer di Long Island” si è dichiarato colpevole

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Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann pleads guilty to string of murders spanning decades

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