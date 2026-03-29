È partito un progetto dedicato al monitoraggio del ritorno del lupo in pianura Padana, con l'obiettivo di gestire la presenza di questa specie e favorire una convivenza equilibrata con le attività umane. Sono stati installati sistemi di sorveglianza e si è avviata una raccolta dati per analizzare i movimenti e l’andamento della popolazione di questi animali. Il progetto coinvolge enti e organismi specializzati nel settore ambientale.

"Il ritorno del lupo in pianura Padana è un fenomeno che va conosciuto a fondo per essere affrontato nel modo corretto. Rappresenta un cambiamento importante nell'ecosistema del territorio e se da un lato può rappresentare una criticità da affrontare o da contenere nei potenziali effetti negativi, dall'altro va visto come un fattore che può riequilibrare un ecosistema, utile nel contenimento della proliferazione di altre specie invasive, come per esempio le nutrie”. “L’obiettivo del progetto - ha spiegato Balboni - è quello di trovare i giusti strumenti per gestire il ritorno di questo antico abitante nei nostri territori, in modo tale da avere un quadro aggiornato di quello che sta accadendo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Il ritorno del lupo: al via il progetto per monitorarlo e gestire la convivenza

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