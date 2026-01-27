Il lupo in pianura una serata informativa a Russi | consigli pratici di convivenza

La presenza di lupi in aree pianeggianti sta diventando più frequente, portando alla luce l’importanza di conoscere le strategie di convivenza. Questa serata informativa a Russi offre consigli pratici per affrontare questa situazione, favorendo un rapporto più consapevole tra uomo e natura. Un’occasione per approfondire le dinamiche di questa specie e promuovere un'interazione rispettosa e sicura.

Sono sempre meno rari gli avvistamenti di lupi anche in zone pianeggianti, alla ricerca di nuovi territori. Tale fenomeno merita di essere conosciuto e divulgato, anche per evitare allarmismi spesso infondati. Da qui la scelta di organizzare la serata informativa Il lupo in pianura, promossa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L'incontro pubblico organizzato dall'Amministrazione comunale si propone di approfondire il tema dei lupi in pianura, affrontando le preoccupazioni e i quesiti dei cittadini.

Avvistamenti di lupi in pianura: c’è da averne paura? La parola a Massimiliano Costa, direttore dell’Ente Parco di RavennaCrescono le segnalazioni di lupi avvistati anche in pianura e con esse si diffonde la paura per questo storico predatore, alla cui presenza siamo poco ... ravennanotizie.it

Il lupo non è più specie super protetta: cosa cambia, quanti sono gli esemplari in Italia e dove vivonoL’Italia lo ha tolto dall’elenco delle specie a protezione rigorosa e lo ha inserito tra quelle che possono essere oggetto di misure di gestione. La tutela resta, come i vincoli europei sullo stato ... italiaoggi.it

