Spoltore ha deciso | no alla Nuova Pescara e un nuovo referendum consultivo per i cittadini
Il consiglio comunale di Spoltore ha deciso di dire no alla fusione con Pescara. Con un voto unanime, i rappresentanti hanno approvato di chiedere alla Regione di sospendere il processo e di cancellare la legge che prevede la creazione della Nuova Pescara dal 2027. Ora si apre un nuovo percorso, con un referendum consultivo che coinvolgerà direttamente i cittadini.
Con il voto unanime del consiglio comunale è ufficiale: il Comune di Spoltore chiederà alla Regione di sospendere il processo di fusione e di abrogare la legge regionale che ne prevede l’istituzione il 1 gennaio 2027. Sì unanime anche all’emendamento del consigliere comunale di minoranza Stelvio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su Pescara Spoltore
"No" alla Nuova Pescara, il nuovo comitato di Spoltore si presenta: "Nessun vantaggio, serve un nuovo referendum"
Il comitato del "sì" alla Nuova Pescara di Spoltore: "Nessun riscontro da quello del 'no' per un confronto, di cosa ha paura?"
Ultime notizie su Pescara Spoltore
Argomenti discussi: Semplice cliente: la leggenda di Mario Magnotta al cinema.
Spoltore ha deciso: no alla Nuova Pescara e un nuovo referendum consultivo per i cittadiniNessuna fusione ma una fagocitazione ad opera di Pescara che rischierebbe di cancellare l'identità del territorio e lasciare senza risposte i cittadini. Tutti d'accordo: la delibera passa all'unanim ... ilpescara.it
I MOTIVI "Pesanti e insormontabili criticità": ecco perché Spoltore vuole chiudere la partita della Nuova Pescara Leggi qui - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.