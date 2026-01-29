Spoltore ha deciso | no alla Nuova Pescara e un nuovo referendum consultivo per i cittadini

Il consiglio comunale di Spoltore ha deciso di dire no alla fusione con Pescara. Con un voto unanime, i rappresentanti hanno approvato di chiedere alla Regione di sospendere il processo e di cancellare la legge che prevede la creazione della Nuova Pescara dal 2027. Ora si apre un nuovo percorso, con un referendum consultivo che coinvolgerà direttamente i cittadini.

