Il consigliere d' Ettorre formalizza la richiesta | subito il referendum consultivo sulla Nuova Pescara a Spoltore

Il consigliere Stelvio D'Ettorre ha presentato ufficialmente una richiesta al sindaco Chiara Trulli e al presidente del consiglio Lucio Matricciani, chiedendo di organizzare subito un referendum consultivo sulla fusione tra Spoltore e Pescara. La richiesta nasce dal timore che senza consultazione i cittadini non possano esprimersi sulla decisione che li riguarda direttamente, considerando anche che nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sul progetto.

Di inserirlo nella delibera con cui il consiglio comunale ha chiesto di fermare l'iter e di abrogare la legge regionale, era stato proprio D'Ettorre (delibra 1 del 28 gennaio 2026 approvata in aula all'unanimit). "Fino a prova contraria, la rappresentanza dei consiglieri comunali esprime la volontà democratica della popolazione, e il Testo unico degli enti locali e gli statuti dei comuni devono essere applicati in ogni loro parte, non solo per quanto concerne le prerogative della Regione. Il Tuel e lo statuto comunale - prosegue - prevedono la possibilità di consultare gli elettori su questioni di interesse generale, come nel caso in esame. Nuova Pescara, D'Ettorre, 'mancano garanzie a tutela del territorio'(ANSA) - SPOLTORE, 30 GEN - Pur essendo stato contrario sin dall'inizio al processo di fusione dei Comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara, nella seduta del 29 gennaio del consiglio comunale di Sp ...