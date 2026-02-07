Questa mattina si è conclusa con un grande entusiasmo la quinta edizione dei Centri invernali green a San Roberto e Scilla. Bambini e ragazzi hanno partecipato ad attività di educazione ambientale e di inclusione sociale, imparando divertendosi in modo pratico e coinvolgente. L’iniziativa, promossa dall’associazione Save Your Globe, ha visto i giovani protagonisti di un’esperienza che unisce gioco e sensibilizzazione sulla tutela del territorio.

Si è conclusa con successo la quinta edizione dei Centri invernali green, iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla crescita sociale dei più giovani, promossa nei comuni di San Roberto e Scilla (Reggio Calabria) sotto il coordinamento dell’associazione Save Your Globe. Anche quest’anno decine di bambini e ragazzi hanno partecipato a un percorso educativo strutturato e accessibile durante il periodo invernale. Il progetto ha offerto attività ludico-ricreative ed educative, volte a stimolare manualità, cooperazione, apprendimento attivo e consapevolezza ambientale. Gli educatori hanno guidato i partecipanti alla scoperta di discipline scientifiche e naturalistiche come botanica, biologia, zoologia ed entomologia, affiancate da laboratori di artigianato e gastronomia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Centri invernali green a San Roberto e Scilla: bambini protagonisti di educazione ambientale e inclusione

Approfondimenti su San Roberto Scilla

La scuola primaria Rodari ha ospitato Mr Green per una lezione di educazione ambientale, sottolineando l'importanza di sensibilizzare i bambini fin dalla giovane età.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Roberto Scilla

Argomenti discussi: Centri Invernali Green a Scilla: conclusa l’edizione 2025 tra educazione ambientale e partecipazione -; L’Italia vince le Olimpiadi della crisi climatica del turismo invernale: 265 impianti dismessi; Terremoto oggi in Calabria, scossa di 3.6: avvertita a Catanzaro; Scossa di magnitudo 3.6 nel Catanzarese: nessun danno, verifiche in corso - Inquieto Notizie.

Centri invernali green a San Roberto e Scilla: bambini protagonisti di educazione ambientale e inclusioneSi è conclusa con successo la quinta edizione dei Centri invernali green, iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla crescita sociale dei più ... laprimapagina.it

Conclusi i Centri invernali green di San Roberto e ScillaSi sono conclusi i Centri invernali green organizzati dai comuni reggini di San Roberto e di Scilla e coordinati dall’associazione Save Your Globe. Decine di ragazzi di San Roberto e di Melia di ... reggiotv.it

Istituto Comprensivo Campo Calabro/San Roberto facebook