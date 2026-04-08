Oggi inizia il clic day riservato ai 18enni europei che desiderano ottenere un biglietto Interrail gratuito. L’Unione europea ripropone quest’anno la distribuzione di 40mila pass senza costi, come già avvenuto l’anno passato. I giovani interessati devono registrarsi online per partecipare alla procedura di assegnazione dei biglietti. La distribuzione avviene in modo digitale e si concluderà una volta esauriti i biglietti disponibili.

Parte la corsa dei 18enni europei per ottenere un biglietto Interrail gratuito. Dopo il successo dell’anno scorso, l’ Unione europea torna a mettere a disposizione 40 mila pass gratuiti per tutti i neomaggiorenni che vorranno partecipare. Basterà presentare la domanda dalle 12 di mercoledì 8 aprile alle 12 di martedì 22 aprile. L’Interrail, nato nel 1972, è stato il sogno di tanti giovani europei. Partire da Milano in treno, arrivare fino a Parigi e magari il giorno dopo raggiungere Berlino. Questa volta però potranno cercare di vincere il biglietto gratuito solo i giovani nati tra 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Oltre ai paesi dei 27 Stati membri sono coinvolti anche gli altri associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Turchia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Interrail, al via il clic day per i 18enni per ottenere un biglietto gratuito

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