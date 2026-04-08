Non sono supereroi ma protagonisti della vita pubblica | al via il Controllo di vicinato per blindare i quartieri

È partito il progetto di controllo di vicinato, un'iniziativa che coinvolge i residenti nella tutela dei propri quartieri. L'obiettivo è mantenere un ambiente più sicuro attraverso la partecipazione attiva delle persone, che si impegnano in azioni di prevenzione e sorveglianza. La proposta mira a rafforzare il senso di comunità e a favorire un ruolo più diretto dei cittadini nella tutela della sicurezza pubblica.

Vivere più sicuri rendendosi partecipi della collettività e sentendosi protagonisti del proprio quartiere e delle azioni preventive. È stato presentato ufficialmente mercoledì mattina, in Sala Randi, il progetto pilota di Controllo di Vicinato, che muoverà i suoi primi passi nel quartiere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sicurezza nei quartieri, Rinnoviamo: "Controllo di vicinato un'opportunità, ma si curi la formazione"La consigliera Elena Colangelo di Rinnoviamo Forlì è intervenuta giovedì con un’interrogazione sul tema della sicurezza e sulla proposta di avviare...

Porcia attiva il controllo di vicinato: è l'ottavo comune della provinciaIl Comune di Porcia ha aderito al progetto “Controllo di Vicinato”, un modello di sicurezza partecipata che coinvolge cittadini e forze dell’ordine...

Argomenti più discussi: The Boys dall'8 aprile, tra potere e manipolazione della realtà; Vought Rising: Jensen Ackles rivela dettagli interessanti sullo spinoff di The Boys (e sul futuro di Soldier Boy); Fingi di essere un supereroe: quando il sesso è solo una recita; ‘The Boys’ all’atto finale: Con l’ultima stagione una satira liberatoria.

Non ci sono supereroi, ma solo eroi.Sto guardando le stelle, sono così distanti… E la loro luce impiega tanto per raggiungerci… Tutto quello che vediamo delle stelle sono solo vecchie fotografie. (Dottor Manhattan). Qui non ci sono ... mymovies.it

CATANIA, CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO NEL CENTRO CITTADINO: IRREGOLARITÀ IN LOCALI E SANZIONI PER OLTRE 7 MILA EURO Un articolato servizio di controllo straordinario del territorio è stato effettuato nei giorni scorsi - facebook.com facebook

Già dopo il controllo di Saras passato a Vitol, buona parte della capacità di raffinazione italiana era finita sotto controllo estero: 58 Mt/a su 87,3 Mt/a totali secondo UNEM. Aggiungendo ora Socar su Falconara e Trecate, la quota non-italiana lambisce l’80%. x.com