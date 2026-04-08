Non sono supereroi ma protagonisti della vita pubblica | al via il Controllo di vicinato per blindare i quartieri

Da forlitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito il progetto di controllo di vicinato, un'iniziativa che coinvolge i residenti nella tutela dei propri quartieri. L'obiettivo è mantenere un ambiente più sicuro attraverso la partecipazione attiva delle persone, che si impegnano in azioni di prevenzione e sorveglianza. La proposta mira a rafforzare il senso di comunità e a favorire un ruolo più diretto dei cittadini nella tutela della sicurezza pubblica.

Vivere più sicuri rendendosi partecipi della collettività e sentendosi protagonisti del proprio quartiere e delle azioni preventive. È stato presentato ufficialmente mercoledì mattina, in Sala Randi, il progetto pilota di Controllo di Vicinato, che muoverà i suoi primi passi nel quartiere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sicurezza nei quartieri, Rinnoviamo: "Controllo di vicinato un'opportunità, ma si curi la formazione"La consigliera Elena Colangelo di Rinnoviamo Forlì è intervenuta giovedì con un’interrogazione sul tema della sicurezza e sulla proposta di avviare...

Porcia attiva il controllo di vicinato: è l'ottavo comune della provinciaIl Comune di Porcia ha aderito al progetto “Controllo di Vicinato”, un modello di sicurezza partecipata che coinvolge cittadini e forze dell’ordine...

Argomenti più discussi: The Boys dall'8 aprile, tra potere e manipolazione della realtà; Vought Rising: Jensen Ackles rivela dettagli interessanti sullo spinoff di The Boys (e sul futuro di Soldier Boy); Fingi di essere un supereroe: quando il sesso è solo una recita; ‘The Boys’ all’atto finale: Con l’ultima stagione una satira liberatoria.

Non ci sono supereroi, ma solo eroi.Sto guardando le stelle, sono così distanti… E la loro luce impiega tanto per raggiungerci… Tutto quello che vediamo delle stelle sono solo vecchie fotografie. (Dottor Manhattan). Qui non ci sono ... mymovies.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.