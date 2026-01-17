Controllo di vicinato anche in zona centro

La zona centro della città ha introdotto il controllo di vicinato, coinvolgendo quasi 2.000 cittadini su circa 20.000 residenti. Questo strumento, nato alcuni anni fa, si è ampliato progressivamente, ora coprendo praticamente l’intero territorio urbano. Il controllo di vicinato rappresenta un mezzo di presidio collettivo che permette di rafforzare la sicurezza locale attraverso l’impegno diretto dei cittadini.

La neonata zona centro implementa il controllo di vicinato in città, portando a ridosso di quota 2mila (siamo a 1937, praticamente un residente su 20) i cittadini coinvolti in questo strumento di presidio che, nato qualche anno fa, è cresciuto esponenzialmente nel tempo e oggi ‘copre’, di fatto, tutto il territorio cittadino. Sono infatti cinque le zone sottoposte al controllo in cui è suddivisa la città, presso le quali sono attivi 66 gruppi che fanno capo a 121 referenti che si ‘appoggiano’, a loro volta, ad una pattuglia di Polizia Locale ‘dedicata’ ad ogni zona, che ha il compito di raccogliere le segnalazioni dei referenti e rispondere alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

