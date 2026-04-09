La Cassazione ha deciso di annullare la sentenza precedente nel caso relativo all’omicidio di una donna incinta, che era stato attribuito a un giovane e al suo comportamento. La Procura di Milano aveva presentato ricorso, sostenendo che il delitto fosse stato compiuto con premeditazione da parte del sospettato. Ora, il procedimento dovrà essere rifatto da zero, per stabilire eventuali aggravanti.

Processo di appello bis per il trentatreenne Alessandro Impagnatiello: la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale circa l’aggravante della premeditazione nell’omicidio di Giulia Tramontano, compagna dell’imputato, da lui uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023, mentre era al settimo mese di gravidanza, a Senago, nel Milanese, nell’abitazione della coppia. «Quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato», sostiene la Procura generale, che aveva richiesto un ulteriore processo di appello proprio per il riconoscimento dell’aggravante. Secondo la ricostruzione della pg Elisabetta Ceniccola, gli elementi emersi delineano un quadro niente affatto compatibile con un impeto repentino. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il processo Impagnatiello va rifatto da capo

Altafini: “Milan, l’attacco va rifatto da capo”. Poi ‘scarica’ Leao: “Io farei così …”José Altafini, ex attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), autore di 161 gol in 246 partite in rossonero e vincitore con il Diavolo di 2...

Alluvione, Cesena Siamo Noi all'incontro pubblico: "Il Ponte Nuovo va rifatto, va presa questa responsabilità"Un confronto serrato, basato sui dati e non sulle opinioni, quello che si è svolto venerdì sera a Cesena durante l’incontro promosso dal Comitato...

Temi più discussi: Femminicidio di Giulia Tramontano, la Cassazione ordina un nuovo processo d'Appello per Impagnatiello; Impagnatiello, Cassazione su femminicidio Tramontano: Nuovo processo, riconoscere premeditazione; Appello bis per Impagnatiello, la Cassazione: 'Riconoscere la premeditazione'; Femminicidio Giulia Tramontano, Cassazione: appello bis per Impagnatiello.

Perché per Impagnatiello si dovrà fare un nuovo processo ma non cambierà la pena? Premeditazione, crudeltà, attenuanti: cosa ha deciso la CassazionePer il femminicidio di Giulia Tramontano, secondo i giudici della Cassazione, va riconosciuta l'aggravante della premeditazione, che in appello non era stata accolta. Il padre di lei, freddata con il ... milano.corriere.it

Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione. Pg: Un agguato organizzato e premeditatoDopo la condanna all’ergastolo dell’Appello, l’ex barman è davanti ai giudici della Suprema Corte. Secondo l’accusa il giovane aveva pianificato il delitto per almeno 6 mesi, somministrando alla compa ... ilgiorno.it

I giudici della prima sezione penale di Cassazione hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l'ex barman e compagno di Giulia Tramontano, uccisa quando era al settimo mese di gravidanza, facendo ritrovare il corpo dopo 4 giorni. Il f - facebook.com facebook

"Non me lo aspettavo e sinceramente non condivido la decisione della Cassazione. Vediamo un attimo la motivazione e torneremo a discutere". Lo afferma Giulia Geradini, legale di Alessandro Impagnatiello, condannato per l'omicidio della compagna Giuli x.com