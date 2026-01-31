Alluvione Cesena Siamo Noi all' incontro pubblico | Il Ponte Nuovo va rifatto va presa questa responsabilità
Questa sera a Cesena si è svolto un incontro pubblico molto acceso, promosso dal Comitato Alluvionati e Franati. I partecipanti hanno discusso principalmente del Ponte Nuovo, chiedendo con forza che venga rifatto e che si prenda responsabilità in merito. La discussione è stata dura, con molti che hanno espresso il desiderio di vedere fatti concreti, non solo parole.
Un confronto serrato, basato sui dati e non sulle opinioni, quello che si è svolto venerdì sera a Cesena durante l’incontro promosso dal Comitato Alluvionati e Franati. Al centro della serata, le cause degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio negli ultimi anni e le responsabilità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Alluvioni, il diktat dei tecnici: "Il Ponte nuovo va rifatto". Il sindaco: "Siamo pronti, ma non per una 'mostruosità', serve un compromesso"
In risposta alle recenti alluvioni, i tecnici insistono sulla necessità di rifare il ponte di Cesena per migliorare la sicurezza idraulica.
Alluvioni, Cesena Siamo Noi sul 'nuovo' Ponte Nuovo: "Non si usi la complessità dell'opera per non decidere"
Cesena Siamo Noi commenta il dibattito sul nuovo Ponte Nuovo, sottolineando l'importanza di una decisione tempestiva.
A Cesena conclusi i lavori per migliorare la funzionalità idraulica del fiume SavioSi è concluso il primo intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Savio che ha interessato circa 2,5 chilometri di alveo nel centro di Cesena, dal ponte della statale Secante fino al Po ... ravennaedintorni.it
