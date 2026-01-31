Alluvione Cesena Siamo Noi all' incontro pubblico | Il Ponte Nuovo va rifatto va presa questa responsabilità

Questa sera a Cesena si è svolto un incontro pubblico molto acceso, promosso dal Comitato Alluvionati e Franati. I partecipanti hanno discusso principalmente del Ponte Nuovo, chiedendo con forza che venga rifatto e che si prenda responsabilità in merito. La discussione è stata dura, con molti che hanno espresso il desiderio di vedere fatti concreti, non solo parole.

