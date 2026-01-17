L’Aquila 2026 oggi con Mattarella l’inaugurazione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura

L’Aquila apre ufficialmente il suo anno da Capitale Italiana della Cultura 2026, un’occasione per riscoprire le radici e l’identità del territorio. L’evento, che si tiene oggi presso l’Auditorium della Guardia di Finanza, vede la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segnando un momento di riflessione e valorizzazione culturale per la città e l’intera regione.

(Adnkronos) – Un viaggio profondo tra le radici dei territori e la forza della loro identità culturale: oggi, sabato 17 gennaio, L’Aquila inaugura ufficialmente l’anno da Capitale italiana della Cultura 2026all’Auditorium della Guardia di Finanza, alla solenne presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra gli interventi istituzionali sono previsti quelli del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, del sindaco Pierluigi Biondi, che in questi giorni ha raccolto il testimone da Agrigento, e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. La direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis ha immaginato una struttura narrativa che trasforma la scaletta in un’opera corale che racconterà il territorio appenninico, ‘L’Aquila e il suo dialogo con Rieti, le origini, la ricostruzione civile e spirituale e l’eredità celestiniana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

