Il primo ministro greco annuncia divieto social per i minori Mitsotakis | È una questione morale

Il primo ministro greco ha annunciato che ai minori di 15 anni sarà vietato accedere ai social media. La misura è stata presentata come una questione morale, secondo le sue dichiarazioni. La decisione riguarda specificamente il divieto di utilizzo di piattaforme social da parte dei giovani sotto questa età. La comunicazione è stata fatta pubblicamente dal leader del governo durante un intervento ufficiale.

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato il divieto di accesso ai social media per i minori di 15 anni. La norma sarà presentata quest’estate in Parlamento, ma la sua entrata in vigore avverrà il 1° gennaio 2027. La decisione comunicata da Mitsotakis su TikTok non si distacca dalle iniziative intraprese da altri Paesi che, uniti dalla stessa finalità, hanno deciso di estendere o introdurre il blocco dei social. Mitsotakis definisce il blocco dei social importante, ma a discrezione dei genitori. Il primo ministro lo ribadisce: non vuole essere un attacco rivolto ai giovani, né tantomeno un tentativo di allontanarli dalla tecnologia, anzi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il primo ministro greco annuncia divieto social per i minori. Mitsotakis: «È una questione morale» Valditara visita prof accoltellata a Bergamo e annuncia il divieto dei social per minori di 15 anniGiuseppe Valditara ha incontrato, in ospedale a Bergamo, Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni. Grecia, stop ai social per i minori: la rivoluzione di MitsotakisIl governo greco ha annunciato una misura radicale che prevede il divieto di accesso ai social network per tutti i minori che non abbiano compiuto 15... Temi più discussi: Grecia, premier chiede incompatibilità tra cariche istituzionali; La Grecia vieterà l'accesso ai social ai minori di 15 anni dal 2027; Comunicazione Italiana; Scandalo fondi Ue in Grecia: Mitsotakis vara il rimpasto per salvare il governo. Il primo ministro greco annuncia divieto social per i minori. Mitsotakis: «È una questione morale»Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato il divieto di accesso ai social ... msn.com GRECIA - Social. Il primo ministro annuncia divieto per i minori di 15 anniAnche la Grecia vieta i social media ai minori di 15 anni - Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ieri ha annunciato che il suo paese vieterà ... salute.aduc.it Grecia: Mitsotakis annuncia su TikTok stop ai social per gli under 15 x.com Con un video su TikTok il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto che i social sono pensati e disegnati per creare dipendenza e trarne profitto, e che il governo ha intenzione di presentare una proposta di legge sul divieto entro l’estate: - facebook.com facebook