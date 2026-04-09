Il governo greco ha deciso di vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura mira a limitare l’uso di queste piattaforme da parte dei giovani, senza indicare eventuali eccezioni o modalità di applicazione. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul funzionamento o le conseguenze di questa decisione. La misura rappresenta un cambiamento rispetto alle normative precedenti sull’utilizzo dei social da parte dei minori.

Il governo greco ha annunciato una misura radicale che prevede il divieto di accesso ai social network per tutti i minori che non abbiano compiuto 15 anni. L’iniziativa, presentata dal primo ministro Mitsotakis, mira a contrastare le criticità legate all’uso eccessivo degli schermi e alla dipendenza digitale, con l’obiettivo di stabilire un precedente normativo che possa influenzare l’intera Unione Europea. Il provvedimento dovrebbe essere sottoposto al voto entro la fine dell’estate, puntando a una piena attuazione a partire dal 1° gennaio 2027. La sfida generazionale tra protezione e libertà digitale. Attraverso un messaggio video rivolto specificamente alle nuove generazioni, Mitsotakis ha affrontato il tema della regolamentazione con un approccio diretto, riconoscendo che la decisione potrebbe causare malcontento tra i giovani stessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia, stop ai social per i minori: la rivoluzione di Mitsotakis

Grecia, stop ai social per i minori di 15 anni dal 2027.Mitsotakis: “Molti giovani si arrabbieranno con me, ma il mio ruolo non è quello di essere sempre piacevole”A partire dal 1° gennaio 2027, la Grecia introdurrà una misura drastica per tutelare i giovani: il divieto di accesso alle piattaforme social per i...

Grecia vieta accesso a social ai minori di 15 anniLa Grecia vieterà l’accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 2027.

Temi più discussi: Grecia, stop ai social per i minori di 15 anni dal 2027. Mitsotakis: Molti giovani si arrabbieranno con me, ma il mio ruolo non è quello di essere sempre piacevole; Grecia: Mitsotakis annuncia su TikTok stop ai social per gli under 15; Grecia: stop ai social media per gli under 15 a partire dal 2027; Grecia, il primo ministro M?tsotak?s: Stop ai social per chi ha meno di 15 anni.

Social vietati sotto i 15 anni in Grecia, il premier: molti giovani si arrabbieranno, ma serve mettere un frenoLa Grecia pronta a vietare i social ai minori di 15 anni dal 2027. Il premier Mitsotakis annuncia la stretta contro la dipendenza digitale. greenme.it

Dal 2027 anche in Grecia vietati i social ai minori di 15 anniSi accoda a una serie di altri Paesi che stanno lavorando a livello legislativo per imporre dei limiti per l'accesso alle piattaforme, sul modello australiano ... avvenire.it

Social vietati sotto i 15 anni in Grecia, il premier: “molti giovani si arrabbieranno, ma serve mettere un freno” x.com

Anche la Grecia prova a porre un argine ai rischi legati all’online per i più giovani. Dal 2027 i social network potrebbero essere vietati a chi ha meno di 15 anni. Lo ha annunciato oggi il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, consapevole - come lui stesso af - facebook.com facebook