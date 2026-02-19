INVALSI al via il primo ciclo di seminari 2026 su modelli e strumenti di valutazione Primo appuntamento il 23 febbraio

L’INVALSI ha avviato il primo ciclo di seminari per il 2026, a causa della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione. Il primo incontro si terrà il 23 febbraio e si concentrerà sui modelli e strumenti di valutazione delle scuole. Questi incontri vogliono aiutare gli insegnanti a capire meglio come migliorare i metodi di valutazione e rendere più trasparente il processo. La serie di seminari si inserisce nel quadro di un approfondimento continuo sulla qualità dell’istruzione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Con l'inizio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, l'Area "Valutazione delle scuole" dell'INVALSI avvia un ciclo di seminari di approfondimento dal titolo "Modelli e strumenti di valutazione per le scuole in dialogo".