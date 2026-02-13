Il prezzo dei carburanti continua a salire | nuovi piccoli aumenti malgrado le quotazioni in discesa del petrolio

Il prezzo dei carburanti continua a salire: nuovi piccoli aumenti malgrado le quotazioni in discesa del petrolio. Stamattina, i benzinai hanno applicato un aumento di un centesimo al litro, e anche domani si prevede un incremento simile, spingendo il costo del pieno sempre più in alto.

Un millesimo oggi, un altro domani, e il costo del pieno schizza verso l’alto trasformandosi in una stangata. Come accade ormai da giorni, i prezzi dei carburanti tornano a salire, seppur di poco, malgrado sui mercati internazionali le quotazioni del petrolio sono in calo. A certificarlo sono i dati arrivati dalla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana che raccontano dell’ennesima giornata di ritocchi verso l’alto, silenziosi ma costanti. Benzina e diesel: numeri che parlano. Stando alle rilevazioni la benzina in modalità self service si attesta a 1,651 euro al litro, con un incremento di un solo millesimo in più. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

