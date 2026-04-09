Il prezzo del gas ha iniziato la giornata in aumento, attestandosi a 46 euro, mentre lo stretto di Hormuz rimane chiuso. La situazione si complica anche a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che fanno temere possibili escalation. Nel frattempo, Israele ha condotto attacchi nel Libano, contribuendo a una fase di instabilità nella regione.

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo mentre lo stretto di Hormuz è ancora chiuso e la tregua tra Usa e Iran vacilla con gli attacchi di Israele al Libano. I contratti Ttf ad Amsterdam segnano un rialzo dell'1,10% a 46 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il prezzo del gas sfiora i 60 euro, prezzi dei carburanti in rialzoIl prezzo del gas non arresta il rally e sfiora i 60 euro al megawattora, dopo un avvio già in forte rialzo.

Prezzo del petrolio mai così alto, +59% con lo Stretto di Hormuz chiusoMarzo 2026 entra negli archivi come il mese più caldo di sempre per il prezzo del petrolio.

Il Qatar infiamma i mercati: rischio blocco totale. Balzo maggiore dal 1983 per il petrolio

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, tregua e riapertura: perché i prezzi di benzina e gas non scenderanno subito. Ecco i Paesi maggiormente implicati: Cina e India primi, Usa ultimi. INFOGRAFICA; Il prezzo del gas è in rialzo a 46 euro con Hormuz chiuso; I prezzi del petrolio e del gas potrebbero continuare a salire?; Stretto di Hormuz chiuso, quali Paesi lo usano di più per acquistare gas e petrolio? DATI.

Il petrolio torna a salire, il Brent guadagna il 2,4% a 97 dollari. Il prezzo del gas e' in rialzo a 46 euro con Hormuz chiusoSulla scia delle notizie in arrivo dal Medio Oriente, in particolare sulla mancata riapertura dello stretto di Hormuz, il contratto di maggio sul Wti americano guadagna il 3,5% arrivando a 97,7 ... ansa.it

Tregua Usa-Iran: cosa succede ora ai prezzi di petrolio e gasL'accordo fa scendere le quotazioni di greggio e metano, mentre i mercati azionari tornano a salire. Ma la crisi è tutt'altro che superata: ecco perché ... tpi.it

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MEDIO ORIENTE | Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. Lo riferisce l'emittente iraniana Press Tv. #ANSA - facebook.com facebook