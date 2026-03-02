Guerra in Iran | prezzo del gas vola sopra i 43 euro al megawattora

Il prezzo del gas in Iran ha superato i 43 euro al megawattora, raggiungendo livelli mai visti da febbraio. La corsa dei prezzi si è intensificata nelle ultime settimane, con il mercato energetico che mostra segnali di grande volatilità e incertezza. Nessuna variazione di offerta o domanda è stata comunicata ufficialmente, ma i numeri continuano a salire rapidamente.

MILANO – Il prezzo del gas accelera ancora evola sopra i 40 euro al megawattora, ai massimi da febbraio del 2025, mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente e all'impatto della chiusura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un balzo del 36% a 43,80 euro al megawattora. Corre anche sulla piazza di Londra, con un rialzo del 37,7% a 109,24 penny per unità terminabritannica (Btu).

Il prezzo di petrolio e gas è già aumentato per la guerra in Iran

Prezzo del gas al +130% per la crisi in Iran, i rischi per le bollette

