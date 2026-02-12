Milano Cartina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita Casa Italia a Cortina – Il video

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi la Galleria d’Arte di Casa Italia a Cortina. La visita si è svolta in modo semplice e diretto, senza grandi formalità. Mattarella ha passeggiato tra le opere, fermandosi a osservare alcune esposte, e ha scambiato qualche parola con i presenti. La visita è durata circa mezz’ora, nel corso della quale ha mostrato interesse per le iniziative culturali promosse dall’ente.

(Agenzia Vista) Cortina, 12 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Galleria d'Arte di Casa Italia a Cortina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

