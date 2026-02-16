Castiglione ko che brucia Il Forte non fa sconti

Il Castiglione ha perso 3-0 contro il Forte dei Marmi, perché ha subito tre goal nel primo tempo, e questa sconfitta mette in forte crisi le speranze di rimanere in A1. La partita si è giocata in un campo gelato e con un pubblico numeroso che ha spinto i toscani a dominare fin dall'inizio.

HOCKEY A1 Altro ko per il Castiglione che si arrende (0-3 il finale) contro il Forte dei Marmi e vede allontanarsi pericolosamente le possibilità di salvezza che dovrà passare necessariamente per i playout. Primo tempo combattuto tra le due squadre che hanno ribattuto colpo su colpo dal primo all'ultimo minuto. Gnata da una parte e Saitta dall'altra hanno eretto muri insormontabili anche se per la verità gli attacchi sono apparsi ben spuntati controllati da difese attente. Bracali ha importato un nuovo Castiglione (meno arrembaggi e più azioni manovrate) e i padroni di casa ci provano con Lasorsa ed Esquibel.