Elly Schlein ha partecipato a un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha commentato le dichiarazioni di Giorgia Meloni e ha fatto un bilancio sugli effetti della crisi internazionale sull’economia italiana. La leader del centrosinistra ha affermato che è incostituzionale rimanere coinvolti in determinate situazioni e ha citato le parole della premier riguardo alla possibilità di non essere coinvolti.

Secondo lei il fatto cheTrumpabbia sbloccato il gas russo è stato un errore perché “Putin se ne approfitterà”.Schleinsostiene che a farne le spese di queste “battaglie” saranno come sempre gli italiani. “Non si capisce com’è iniziata e non se ne vede una fine”, cosìSchleinsu questa guerra in Iran. Sebbene tutti sappiamo che il regime iraniano viveva in una situazione di oppressione, risulta anche chiaro comeTrump e Netanyahu in questo modo violino il diritto internazionalee che questa non sia la strada corretta per arrivare alla pace.“Bisogna pretendere anche da Trump e Netanyahu che si fermino, perché la loro guerra vìola il diritto internazionale e perché questa escalation rischia di portarci a un allargamento globale del conflitto”,spiega la leader del Pd. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein: “Meloni dice che sarebbe folle chiamarci fuori e io dico che è incostituzionale starci dentro”

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