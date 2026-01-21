Candela si presenta ai turisti | nuova mappa della città e un pieghevole destinato ai bambini

Candela presenta una nuova mappa turistica dettagliata, pensata per facilitare la scoperta della città. Insieme, è disponibile un pieghevole dedicato ai bambini e ai loro insegnanti, offrendo informazioni facilmente accessibili e attività coinvolgenti. Entrambi i materiali sono strumenti utili per esplorare e conoscere meglio il patrimonio locale, contribuendo a rendere l’esperienza di visita più completa e educativa.

Una nuova ed approfondita mappa turistica di Candela ed un pieghevole destinato ai bambini delle scuole e ai loro docenti. È l'ennesima innovazione dell'Aps 'L'Isola che c'è', coordinata da Benito Quaglia. La cerimonia di consegna è stata celebrata nel nuovo auditorium dell'Istituto Comprensivo.

