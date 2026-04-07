Tablet ai bambini di un anno Gallimberti | È come dargli la morfina Evitare fino ai 3 anni altrimenti succedono disastri

Un esperto ha affermato che somministrare tablet ai bambini di un anno equivale a somministrare morfina, poiché può anestetizzare il cervello. Ha raccomandato di evitare l’uso di qualsiasi schermo prima dei tre anni, sottolineando che l’esposizione precoce può causare problemi. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in un articolo dedicato alla discussione sull’impatto dei dispositivi digitali sui più piccoli.

Luigi Gallimberti spiega: dare tablet ai neonati anestetizza il cervello come la morfina. Nessuno schermo consentito prima dei tre anni L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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