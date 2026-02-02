I 30 mestieri a rischio estinzione a causa dell’Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta modificando il modo in cui si lavora. Secondo l’AI Shock Index Report di Mia Academy, ci sono 30 mestieri a rischio di scomparire a causa dell’uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie. Le aziende adottano sistemi automatizzati, e molti lavori tradizionali rischiano di sparire nei prossimi anni. La questione interessa settori diversi, dal manifatturiero ai servizi, e si fa sempre più concreta.

L’intelligenza artificiale sta intervenendo in modo diretto sull’organizzazione del lavoro è quanto rivela l’AI Shock Index Report, elaborato da Mia Academy. Non riguarda soltanto ambiti tecnologici avanzati: anche settori considerati stabili entrano in una fase di ridefinizione. Attività un tempo centrali perdono spazio, mentre prendono forma ruoli nuovi, spesso legati a competenze che fino a poco tempo fa non avevano un nome. Tecnologie come AI generativa, machine learning e RPA assorbono singole funzioni ripetitive, manuali e cognitive, senza eliminare subito le professioni, che però perdono progressivamente centralità e valore.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

