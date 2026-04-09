Il Pd difende Rossini | Equilibrato e corretto critiche infondate

Il Partito Democratico ha preso posizione a favore di Rossini, definendo il suo operato equilibrato e corretto. La discussione è scoppiata in seguito alle accuse provenienti dai gruppi di opposizione, che hanno sollevato varie contestazioni. La replica del partito si concentra sulla mancanza di fondamento delle critiche e sulla legittimità delle scelte del dirigente coinvolto. La vicenda si inserisce nel dibattito politico locale, senza che siano stati ancora chiariti tutti i dettagli.

Dopo le bordate di critiche lanciate dai gruppi consiliari di opposizione all’indirizzo del presidente del consiglio comunale Filippo Rossini (riportate ieri dal Carlino), accusato di essere "sbilanciato sul Pd" e di non garantire le minoranze, interviene il gruppo consiliare del Partito democsatico. Il Pd "respinge con fermezza le accuse della destra rivolte al Presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini" e afferma che "le critiche mosse dalle minoranze si inseriscono purtroppo in una dinamica ormai ricorrente nel dibattito politico cittadino. Filippo Rossini ha invece dimostrato, nel corso di questi mesi, un comportamento improntato all’equidistanza, al rispetto delle istituzioni e alla rigorosa applicazione del regolamento consiliare, anche in situazioni complesse e caratterizzate da tensioni verbali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Pd difende Rossini: "Equilibrato e corretto, critiche infondate" Il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini attaccato dalle opposizioni, il Pd lo difende: "Sempre equidistante""Il problema maggiore è che il ruolo delle minoranze non viene da parte sua tutelato come dovrebbe", è questa l'accusa principale espressa sulla... Montevarchi, il PD difende l’Istituto Varchi dopo le critiche della Lega GiovaniArezzo, 12 marzo 2026 – Il Partito Democratico di Montevarchi interviene in difesa dell’Istituto Superiore Benedetto Varchi dopo le critiche mosse... Si parla di: Il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini attaccato dalle opposizioni, il Pd lo difende: Sempre equidistante; Il Pd difende il presidente del Consiglio Comunale di Cesena dagli attacchi delle opposizioni.