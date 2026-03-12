Montevarchi il PD difende l’Istituto Varchi dopo le critiche della Lega Giovani

Il Partito Democratico di Montevarchi ha risposto alle recenti critiche della Lega Giovani riguardo all’Istituto Superiore Benedetto Varchi. La disputa nasce dall’incontro di educazione civica con la parlamentare Simona Bonafè, che ha suscitato commenti da parte del movimento di destra. La situazione è ora al centro del dibattito locale, con il PD che difende l’istituto scolastico coinvolto.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Il Partito Democratico di Montevarchi interviene in difesa dell’Istituto Superiore Benedetto Varchi dopo le critiche mosse dalla Lega Giovani in merito all’incontro di educazione civica con la parlamentare Simona Bonafè. In una nota il partito esprime “sgomento e piena solidarietà alla dirigenza e ai docenti”, definendo le accuse “immotivate e ingiustificate”. Secondo il PD, il comunicato diffuso da Gemma Peri, rappresentante della Lega Giovani, avrebbe assunto un tono aggressivo e delegittimante nei confronti di una scuola impegnata quotidianamente nella formazione civica e culturale degli studenti. Critiche che, secondo i dem, ignorerebbero completamente il contesto dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

