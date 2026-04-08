Il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini attaccato dalle opposizioni il Pd lo difende | Sempre equidistante

Le opposizioni criticano il presidente del consiglio comunale, accusandolo di non tutelare adeguatamente il ruolo delle minoranze. Il Partito Democratico difende Rossini, sostenendo che si mantiene sempre equidistante. La discussione riguarda principalmente il modo in cui il presidente gestisce le questioni delle minoranze durante le riunioni e il suo atteggiamento nei confronti delle diverse posizioni politiche. La vicenda ha suscitato reazioni all’interno del consiglio comunale.

"Il problema maggiore è che il ruolo delle minoranze non viene da parte sua tutelato come dovrebbe", è questa l'accusa principale espressa sulla cronaca locale dalle opposizioni al presidente del consiglio comunale Filippo Rossini. Interviene in difesa di questo ultimo il Partito Democratico che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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