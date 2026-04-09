Il Pascal protagonista alle olimpiadi di Informatica ed è pronto per la finale nazione di Cybersecurity

Venerdì 13 marzo, presso l’istituto Aldini-Valeriani di Bologna, si è svolta la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre. Tra i partecipanti, il team Pascal si è distinto, arrivando alla fase conclusiva della competizione. Contestualmente, si prepara per la finale nazionale dedicata alla Cybersecurity, una delle discipline in programma. La manifestazione ha coinvolto studenti provenienti da diverse regioni italiane, tutti impegnati in sfide di programmazione e sicurezza informatica.

Si è tenuta venerdì 13 marzo all’istituto Aldini-Valeriani di Bologna la finale nazionale delle olimpiadi di Informatica a squadre. Tra le 29 squadre provenienti da ogni parte d’Italia, ben due appartenevano all'Itt Pascal di Cesena. La squadra Blaisino composta dagli alunni Nicolò Casavecchia e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Giornata dell’informatica all’Itt Pascal. La vittoria di Nicolò CasavecchiaGrazie alla collaborazione tra il campus di Cesena dell’Università di Bologna e l’ITT Blaise Pascal, si è svolta mercoledì 18 febbraio la giornata... Tlc Games 2026, il Pascal si qualifica di nuovo per la finale delle Olimpiadi delle TelecomunicazioniLa sfida si è svolta interamente online, nella giornata di domenica 22 febbraio, e ha visto la partecipazione di oltre 160 tra studentesse e studenti... Si parla di: Paradise 2026, lo show di Pascal Vicedomini al San Carlo: tra gli ospiti anche Fulvio Macciardi e Michele di Bari; Jokic trascina Denver, colpo Boston a Charlotte: i risultati e il resoconto NBA. Turismo, l’Appennino protagonista in Emilia Romagna. De Pascale: Così abbiamo ridato vita al Corno alle ScaleIl traino, vista la stagione invernale, non può che essere l’Appennino bolognese che in queste feste ha concentrato una parte significativa delle presenze, con il Corno alle Scale vicino al tutto ... ilrestodelcarlino.it