Un nuovo partito di Vannacci non sarebbe un problema solo per Salvini ma anche per Meloni
Un nuovo partito di Vannacci potrebbe scuotere gli equilibri politici italiani. Non solo Salvini rischia di perdere terreno, anche Meloni dovrà fare i conti con questa possibile novità. La voce si fa sempre più insistente, ma ancora non c’è niente di ufficiale. Intanto, il Podcast di Fanpage.it continua a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda, offrendo aggiornamenti in tempo reale.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle fibrillazioni all'interno della Lega, con il generale Vannacci, che rischia di abbattersi su tutto il centrodestra.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Vannacci Meloni
Lega, Vannacci registra il marchio ‘Futuro Nazionale’: “Nuovo partito? Solo un simbolo”
Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’.
Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"
Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.
Ultime notizie su Vannacci Meloni
Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Vannacci a un passo da un nuovo partito? Intanto deposita il simbolo Futuro nazionale; Ecco il simbolo di Vannacci: il generale prepara il partito; Vannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di Futuro nazionale.
