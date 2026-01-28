Un nuovo partito di Vannacci non sarebbe un problema solo per Salvini ma anche per Meloni

Un nuovo partito di Vannacci potrebbe scuotere gli equilibri politici italiani. Non solo Salvini rischia di perdere terreno, anche Meloni dovrà fare i conti con questa possibile novità. La voce si fa sempre più insistente, ma ancora non c’è niente di ufficiale. Intanto, il Podcast di Fanpage.it continua a seguire da vicino gli sviluppi della vicenda, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

Lega, Vannacci registra il marchio ‘Futuro Nazionale’: “Nuovo partito? Solo un simbolo”

Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’.

Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"

Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

