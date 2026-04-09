In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, il 11 aprile, una fondazione ha diffuso un video in cui il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica si rivolge al pubblico. Nel messaggio, Mollica invita a non arrendersi di fronte alla malattia, condividendo anche un commento sul modo in cui affronta questa condizione. Accanto a lui, il neurologo che lo segue fornisce approfondimenti sulla gestione del Parkinson.

AGI - In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson di sabato 11 aprile, Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS diffonde un video messaggio che vede protagonisti il giornalista e scrittore Vincenzo Mollica e il suo neurologo, Massimo Marano. Mollica invita a non arrendersi al Parkinson . Un confronto autentico, lontano da ogni formalismo, che è un invito a non arrendersi alla malattia e a guardare con fiducia alla ricerca. “Mi arrangio, con alti e bassi, ma il bicchiere è sempre mezzo pieno ”, racconta Mollica, che da alcuni anni convive con questa malattia, raccontando una quotidianità fatta di fatica ma anche di ottimismo. Ogni giorno il giornalista può contare sul sostegno della moglie Rosa Maria, “ una medicina fondamentale ”, e su una convinzione chiara: la volontà e la determinazione sono parte integrante della cura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Il Parkinson lo freghiamo così". Vincenzo Mollica invita a non arrendersi alla malattia (Video)

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