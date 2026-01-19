Vincenzo Mollica ospite a Che tempo che fa dimostra che la passione è più forte della malattia

Vincenzo Mollica, ospite a Che tempo che fa, ha condiviso un messaggio di resilienza e passione. Durante l’intervista con Ornella, il noto inviato del Tg1 ha dimostrato che la determinazione può superare anche le sfide più difficili legate alla salute. La sua testimonianza sottolinea come, con impegno e volontà, sia possibile affrontare le malattie senza lasciare che queste definiscano la propria vita.

Lì per lì chi firma questo articolo ha provato una strana forma di disagio perché si è chiesto se fosse o meno il caso di esporre una persona con evidenti difficoltà in televisione - un pensiero applicabile anche a uno degli ultimi interventi di Anna Marchesini sempre a Che tempo che fa, considerando che l’artrite reumatoide con la quale conviveva la costringeva ad articolare le parole con grande fatica e a muovere le mani come se fossero ferrose, dotate di un peso e di una rigidità insopportabili -. Con il tempo però mi è stato chiaro che pensare che una persona debba nascondersi dal mezzo televisivo per non mortificare la memoria di quello che è stata in passato è un pensiero ottuso e balordo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ORNELLA… “Io non so se sono forte, anzi sono fragile. Fragilissima. Ma una cosa la so, sono coraggiosa. Coraggiosa, quello si!” @ornellavanoniofficialpage a Vincenzo Mollica #ornellavanoni #milano #lepiuaffascinantidimilano - facebook.com facebook

Mi emoziona e colpisce molto che Vincenzo Mollica abbia accettato di fare il collegamento in questo stato: la voglia di onorare il mestiere ha la meglio sui tremori della mano e la voce che va e che viene. #ornellasenzafine #ctcf x.com