Vincenzo Mollica | biografia carriera e vita privata del giornalista Rai

Da lawebstar.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Mollica è uno dei giornalisti italiani più noti e apprezzati, conosciuto per la sua lunga carriera e il suo stile riconoscibile. La sua esperienza nel mondo della televisione e la passione per fumetti e cinema hanno contribuito a renderlo una figura di riferimento nel settore dell'informazione culturale. Questa biografia ne traccia il percorso professionale e la vita privata, offrendo uno sguardo completo sulla sua figura pubblica.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Vincenzo Mollica è uno dei giornalisti italiani più riconoscibili e amati dal grande pubblico. Storico inviato del TG1 Rai, ha raccontato per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, diventando un punto di riferimento del giornalismo culturale italiano. Vincenzo Mollica nasce a Formigine (Modena) il 27 gennaio 1953. Trascorre i primi mesi di vita in Canada, dove il padre Pasquale lavora come collaboratore del politico Benigno Zaccagnini. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

vincenzo mollica biografia carriera e vita privata del giornalista rai

© Lawebstar.it - Vincenzo Mollica: biografia, carriera e vita privata del giornalista Rai

Approfondimenti su Vincenzo Mollica

Clarissa Migliaccio: chi è la nuova giornalista di Sportitalia. Biografia, carriera, età e vita privata

Claudia Gerini: biografia, carriera e vita privata di una protagonista del cinema italiano

Claudia Gerini è un’attrice italiana nota per il suo percorso tra cinema, televisione e registi di rilievo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica: Il sorriso arma contro il Parkinson/ Devo tutto a mia moglie, con lei sfido la cecitàVincenzo Mollica racconta vita e carriera tra ironia e fragilità: il suo resistere con un sorriso, l'influenza di Fellini e il profondo amore per l'arte Vincenzo Mollica, volto noto del giornalismo ... ilsussidiario.net

Vincenzo Mollica crede in Stefano De Martino: Garbo, arte e talento, la reazione del conduttore di Affari tuoiVincenzo Mollica si è unito al coro di coloro che credono nel talento di Stefano De Martino e pensano che il conduttore abbia le capacità necessarie per costruire una brillante carriera. Il ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.