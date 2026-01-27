Vincenzo Mollica è uno dei giornalisti italiani più noti e apprezzati, conosciuto per la sua lunga carriera e il suo stile riconoscibile. La sua esperienza nel mondo della televisione e la passione per fumetti e cinema hanno contribuito a renderlo una figura di riferimento nel settore dell'informazione culturale. Questa biografia ne traccia il percorso professionale e la vita privata, offrendo uno sguardo completo sulla sua figura pubblica.

Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza» Vincenzo Mollica è uno dei giornalisti italiani più riconoscibili e amati dal grande pubblico. Storico inviato del TG1 Rai, ha raccontato per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, diventando un punto di riferimento del giornalismo culturale italiano. Vincenzo Mollica nasce a Formigine (Modena) il 27 gennaio 1953. Trascorre i primi mesi di vita in Canada, dove il padre Pasquale lavora come collaboratore del politico Benigno Zaccagnini. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Vincenzo Mollica: biografia, carriera e vita privata del giornalista Rai

Approfondimenti su Vincenzo Mollica

Claudia Gerini è un’attrice italiana nota per il suo percorso tra cinema, televisione e registi di rilievo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica: Il sorriso arma contro il Parkinson/ Devo tutto a mia moglie, con lei sfido la cecitàVincenzo Mollica racconta vita e carriera tra ironia e fragilità: il suo resistere con un sorriso, l'influenza di Fellini e il profondo amore per l'arte Vincenzo Mollica, volto noto del giornalismo ... ilsussidiario.net

Vincenzo Mollica crede in Stefano De Martino: Garbo, arte e talento, la reazione del conduttore di Affari tuoiVincenzo Mollica si è unito al coro di coloro che credono nel talento di Stefano De Martino e pensano che il conduttore abbia le capacità necessarie per costruire una brillante carriera. Il ... fanpage.it

Buon compleanno, Vincenzo Mollica! Oggi festeggiamo una vera leggenda del giornalismo italiano, il maestro che ha raccontato il mondo dello spettacolo con poesia e passione. Da tutti noi di Fiorello and Friends, un augurio speciale per una giorn - facebook.com facebook

Vincenzo Mollica muore (ma solo in un libro giallo) e racconta Fellini, Sanremo e la Rai: «Così mi hanno allungato la vita» x.com