È in corso una discussione tra le autorità ospedaliere e le istituzioni locali riguardo alla scarsità di spazi di sosta nelle vicinanze dell’ospedale. È stato avviato un dialogo con il direttore dell’azienda ospedaliera per trovare soluzioni condivise, tra cui la possibilità di creare nuovi parcheggi attraverso accordi con enti pubblici e privati. La realizzazione di un nuovo parcheggio sembra essere una priorità.

"E’ già stata avviata un’interlocuzione con il direttore dell’azienda ospedaliera per sviluppare forme di collaborazione utili per la realizzazione di nuovi parcheggi anche in partenariato con soggetti pubblici e privati". L’assessore alla Mobilità, Pierluigi Vossi, ha risposto così a un’interrogazione in Consiglio di Augusto Peltristo in merito alla sosta intorno all’ospedale. Vossi ha detto che c’è stato un incontro con il direttore generale del Santa Maria della Misericordia, Antonio d’Urso e con gli ingegneri dell’Azienda ospedaliera. E in quella occasione si è parlato, appunto, di realizzare nuovi spazi di sosta, che a quanto si è capito dovrebbero però essere a pagamento, visto l’intervento del privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sosta selvaggia in ospedale: "Presto un nuovo parcheggio"

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